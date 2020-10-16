美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至10月10日）美國初次請領失業救濟金人數較前一周增加5.3萬人，為89.8萬人，超出市場預期的82.5萬人。上周初次請領失業救濟人數4周均值為86.625萬人，較前一周增加8000人。截至10月3日止當周，美國續領失業救濟人數達1001.8萬人，較前一周減少116.5萬人。

2.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少381.8萬桶，超出市場預期的減少283.5萬桶。汽油庫存減少162.6萬桶，略超出市場預期的減少160.7萬桶。餾分油庫存減少724.4萬桶，遠超出市場預期的減少209.6萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑2個百分點，上周原油進口量增加7.8萬桶/日。

3.美國能否在大選前通過新紓困案的前景不明，為金價帶來支撐，周四紐約12月期金收漲1.6美元或0.1%，為每盎斯1908.9美元，連續第二天守穩於1900美元大關。

4.歐美疫情反彈急升，一些歐洲國家已重啟部分封鎖措施，以阻止新冠肺炎疫情快速擴散，投資人擔心經濟活動再度受限將削弱原油需求，周四紐約期油收跌8美分或0.2%，每桶報40.96美元，盤中一度暴跌4.4%。倫敦布蘭特期油收跌16美分或0.4%，為每桶43.16美元。

(時報資訊)