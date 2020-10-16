國民黨立委賴士葆今天指出，去年台灣的媒體得到國際非政府人權組織CIVICUS評鑑為「自由度滿級分」，台灣獲評為全亞州公民活動自由度唯一開放的國家；報告指出，政府侵犯公民活動空間最主要的手段，就是「審查制度封鎖新聞媒體及社群媒體」。目前NCC如臨大敵要審查中天新聞台的換照，輿論甚囂塵上地指出，中天電視台的證照將被撤銷，換成親綠的媒體，如果成真，台灣的媒體還配得上自由度滿級分的稱譽嗎？號稱追求民主自由人權的台灣要如何面對國際社會？

賴士葆說，蔡政府全面執政後，讓台灣的新聞自由和言論自由進入一個轉彎倒退的拐點。前一陣子，法務部欲推出《科技偵查法》，允許檢調辦案可以掌控監聽侵入所有的手機、電腦、電話等通訊，株連九族的是與被監控當事人連絡的諸親友，也被政府機器全面監視，政府這樣的思維和做法，台灣的公民活動還堪稱自由嗎？

賴士葆指出，陳水扁說「台灣不能只有一種聲音」、「捍衛百分之百的言論自由是民進黨所稱的進步價值」，所以任內沒有關掉批評政府的TVBS就是基於新聞自由是民主價值的理念，他與鄭南榕為了對抗威權政府箝制新聞自由和言論自由而坐牢的切膚之痛，堅持不以政府公權力打壓媒體。讓人不解的是，同樣經歷過美麗島事件的蘇貞昌如今掌握權力，卻完全背棄捍衛新聞自由與言論自由的信仰和理念。

賴士葆說，台灣號稱多元，卻容不下一個政治立場相左的新聞媒體，對照香港蘋果日報的創辦人黎智英被逮捕後，引起國際關切並撻伐中國大陸戕害新聞自由，黎智英後來被釋放，香港的蘋果日報並沒有被關閉，蔡政府為什麼讓新聞自由倒退像極權國家？

賴士葆強調，蔡政府或以為這次高票當選得到人民的空白授權，但不要忘記應當存在不同立場的媒體，代表台灣另外沒有投給蔡英文約6百萬人的聲音。蔡政府要好好想想，川普上台之後有把CNN和紐約時報等媒體關閉嗎？

賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

(中時 )