經濟不景氣，萬物皆漲，唯獨薪水不漲，日前就有一名神人分享獨創的「家樂福省錢吃法」，最便宜一餐還不到10元，貼文一出隨即被網友推爆！

有網友日前在PTT「八卦板」以「如何省錢吃三餐？」為題，透露自己一天餐費僅有130元，因此PO文請益省錢吃法。貼文一出，隨即釣出省錢達人分享娶了敗家女之後的每日激省菜單，並舉出3種CP值高的好物都是從家樂福購入，不僅可以飽餐一頓，也可以自由搭配。

首先，他提到，料理包一組三包僅賣72元，平均一包24元，煮點白飯就能配上一餐，既有飽足感又不失風味。

其次，家樂福牌的水餃，一包有45顆只要48元，加上買一送一的促銷活動，相當於90顆水餃才48元，如果一餐克制吃15顆，48元90顆可以撐六餐。

最後，一包10入的蔥抓餅售價54元，等於一片蔥抓餅只要5.4元，他強調「是抓餅不是蛋餅皮喔！抓餅才有飽足感，吃的時後再加顆蛋，一餐不到10元！」若想吃的豐盛，可以去傳統市場買3把20元的綠色蔬菜，相當經濟實惠。

不過他也指出，以上純屬個人經驗，是長久以來為了省錢，在家樂福錙銖必較，比價得來的結論，「個人這樣吃兩年、身體沒什麼事，安全的。省很多。」

貼文一出隨即引來廣大網友迴響，紛紛留言直呼「認同給推，料理包配飯有陣子我也常吃」、「這樣餐費超省的，我一個月只花六千塊」、「找家樂褔牛奶即期品，比菲多的都半價」」、「全聯即期土司，很便宜」。

不過也有人認為「這樣只有碳水跟脂肪，缺蔬菜」、「我之前這樣一個月買一張金融股，然後身體就壞了，就開始很注重飲食也不亂減肥」、「這種菜單很可怕，會變很胖，都碳水化合物」、「這樣營養太不均衡，還不如煮麵放青菜跟蛋」。

(中時新聞網)