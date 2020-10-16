昨在新北市五股區發生車禍的燕姓騎士遭網友認出，他五年前也曾「踹落後照鏡」。（Youtube: IG:Kazaf yen／蘇育宣翻攝）

新北市五股區15日發生汽車撞重機的車禍，燕姓重機騎士不爽對方酒駕致禍，雙腳一蹬跳上汽車引擎蓋，不僅踹碎擋風玻璃也擊落後照鏡，火爆行徑網友反應兩極。而這位燕姓騎士被起底，他早在2015年就因踹落後照鏡而躍上國際媒體版面，本人也沾沾自喜將畫面PO上網。

據悉，燕姓男騎士昨行經五股區疏通四路時，遭左轉車輛撞飛。釀禍的李姓駕駛下車後就吐出「我賠給你」四字，讓燕男不爽開嗆「賠？我前叉就十萬你是賠的起？」接著跳上汽車引擎蓋，一腳將擋風玻璃踹成蜘蛛網，就連後照鏡也被被燕男擊落。

火爆的行為引來兩極反應，燕男也遭人起底「踢斷後照鏡」早就有先例，在2015年時，他騎重機跑山時，遇見一輛汽車違規跨越雙黃線180度迴轉，他隨即繞到轎車左方，在行進中將右腳直直抬起，下一秒準確擊中轎車左側後照鏡，後照鏡在他的襲擊下瞬間與車體分離，他也將畫面PO上Youtube頻道，以「山路上雙黃線迴轉的垃圾～後照鏡我就把你踢斷了」為標題，累積近37萬觀看次數。

高調的爭議行為在當時也吸引國外汽車網站報導，以「誰比較蠢？超速踢掉別人後照鏡的騎士還是迴轉的車？」為標題，在外網掀起一陣討論風潮，網友反應兩極，不少認為兩者皆有錯，但也有人認為燕男超速對轎車行刑完自己也跨越雙黃線，狠酸燕男的行為根本「五十步笑百步」。

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(中時新聞網)