台中市昨(15日)晚間，在同一地點發生兩起匪夷所思的車禍事件。一名林姓男子昨晚騎車行經台中市美村路與柳川東路時，突然與到一名步行女子發生擦撞，林男當場摔在地上，但是他所騎的機車卻直直往前衝，直接撞上一輛保時捷轎車，造成保險桿及車牌受損。這時有一名熱心男子好心出面疏導交通，卻又遭到一名女機車騎士直接撞上，兩起車禍造成四人受傷，匪夷所思的巧合令人傻眼。

警方調查，第一起車禍是林姓機車騎士撞上正要過馬路的女性行人，但騎士、行人倒地，林姓騎士的機車卻未倒地，往前繼續直衝，就在他眼前直接撞上一輛保時捷轎車，造成保險桿被撞凹、連車牌也被撞掉。

離譜狀況讓保時捷駕駛當場傻眼，林姓騎士當下想到後續賠償以及修費，更是眼淚都要當場飆出來。這時有一位熱心的謝姓路人，立刻在事故現場指揮疏導交通，沒想到又出現一位大一的女騎士，竟然指揮交通的謝姓民眾撞傷，依次造成四個人送醫，雖然都無大礙，但都大呼倒楣透頂。

(中時新聞網)