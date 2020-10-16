愛美的小資女性有福了！由台中世貿中心主辦，中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會、專業美容世界雜誌、TraNews全球新聞網共同協辦的「2020台中美容化妝品大展」，10月16日起至10月19日在世貿中心盛大登場，美妝品1元起標吸人氣！

這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品的重量業者共襄盛會，共規劃了100個展位，盛大展出。

今日許多廠商在會場中舉辦「2021年新品上市發表會」與「2020年終美容商品特賣會」；主辦單位並在舞台區規劃了多樣豐富的美妝教學活動、2021春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀，還有「美麗出清」-美妝保養商品1元競標等活動，吸引民眾採購。

由於適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，主辦單位特別邀請到中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中，驚豔登場！中部院校美容系所四校搶鮮隆重發表爭相競豔！

歷年來，台中美容化妝品大展提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，將本展視為年度最重要的校外交流活動之一。

今日開幕，由建國科技大學美容系老師鄭寶琪與李慧玲指導，以「椒色誘惑」為主題，帶領該校優秀學生共同發揮創意，絕美演出，要讓與會貴賓眼睛為之一亮、嘆為觀止。

台中美容化妝品大展同時舉行「2020年HBC國際盃美業暨網路作品技藝賽」，由中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會主辦。比賽組別包含藝術彩繪、蘊眉、蘊髮工程、皮膚工程、肌膚管理、經絡、芳療、美甲、眉藝、人體彩繪、美容護膚、整體造型、新秘等。

主辦單位表示，此競賽提供國際選手交流的平台，集合全方位的髮型、姿容和身心靈的競賽內涵，讓業界和廠商及學校相關科系學生之參與者，有更完整的交流機會。展覽中透過美容技藝賽的高集客效率，進而匯集更多美容專業人士來觀展，提供美容業廠商近距離接觸中部縣市美容保養愛好者之機會，開拓更多潛在消費群，使展覽效益倍增。

(工商 )