道奇今日派出王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）對上勇士，不料在第6局大爆炸，完全無法壓制勇士打線，道奇換投也沒能止血，勇士單局攻下6分奠定勝基，而勇士此戰派出先發的菜鳥威爾森(Bryse Wilson)更上演驚奇一役，6局只被敲1安，近乎完美封鎖這支例行賽7成勝率的國聯強隊，最後勇士10比2大勝，國聯冠軍賽3勝1敗聽牌。

柯蕭由於背傷復發，延到今日才先發，前5局柯蕭僅挨1發歐蘇納(Marcell Ozuna)的陽春炮而失分，兩隊平手僵局在6局下打破，柯蕭突然控球失準，投什麼就被打什麼，一人次都沒抓下就連被敲3安失2分，道奇緊急換投也沒能止血，葛雷特洛(Brusdar Graterol)上場中繼繼續挨打，勇士再敲4安，總計這局打了整整11人次，7安攻下6分成為勝負分水嶺。

柯蕭在季後賽第一場還繳出8局無失分、13K的代表作，不過可能背傷仍造成困擾，才會前5局的壓制能力到第6局消失殆盡，總計5局被敲7安、失4分，這是他生涯季後賽第12敗(11勝)，敗投數再度超越勝投數。

勇士今日派出年僅22歲的新人投手威爾森先發，也是他生涯首度於季後賽出賽，他今年賽季主要擔任中繼，只在最後6天內擔任過2場先發，沒想到這名菜鳥竟然封鎖道奇打線，主投6局只被敲1安，只因里歐斯（Edwin Rios）的陽春炮失1分，令人驚奇的投球內容讓威爾森一戰成名，為勇士贏下關鍵勝利，目前3比1聽牌，再1勝就晉級世界大賽。

勇士菜鳥威爾森封鎖道奇打線。（美聯社）

此戰道奇完全熄火，有別於上一場狂敲16安、攻下15分的強大火力，今日全場只擠出3支安打、攻下2分，尤其7上勇士投手丟保送推成滿壘，但只有一支高飛犧牲打攻1分，留下滿壘殘壘；相反的勇士則以14安攻下10分，道奇除了打線被封鎖，自家光是帳面上就有2次失誤，牛棚也沒能守成，明天背水一戰派出梅伊（Dustin May）先發。

(中時 )