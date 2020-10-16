【政新鮮】馮世寬批吳怡農「渣男」秒忘 張友驊酸民進黨「口水比雨水多」

新境界文教基金會副執行長吳怡農昨（14）日提出「全民皆兵」、「在家當兵」的想法強化國防，卻遭馮世寬批是「渣男，不要聽他的」，對此政論名嘴張友驊接受《中時新聞網》訪問表示，民進黨官員總是「口水多過雨水」，不要老是志得意滿，認為自己都是對的去指責別人，吳怡農跟馮世寬講的一個是社區國防、一個是全民國防，是不同的概念，而且退輔會主委來答覆國防問題，這樣子的談話也是不適宜。

馮世寬後來雖改口不記得有說吳怡農是渣男，但張友驊就此點出民進黨常常隔空打自己的臉，並提到中天換照事件，民進黨過去靠捍衛言論自由、新聞自由得到許多民意的支持，現在卻要做出殘害言論自由、控制新聞自由的作為，不應再以意識形態影響換照准否來排除異己，否則以後會給台灣添上無窮盡的麻煩。

針對NCC月底舉行的中天換照聽證會，由曾參與過反旺中活動的林麗雲、王維菁兩位委員主持，未審先決的意味濃厚，張友驊表示，「既然你要開公聽會就請公開透明，不要再搞黑箱作業，找過去跟中天作對的人來可謂居心叵測，不符合比例原則」，並奉勸蘇貞昌院長『莫忘初衷』，不要放棄當初自己對新聞與言論自由的堅持。

（攝影剪輯／邱子軒、陳宏睿）

(中時新聞網)