台積電昨法說報喜，全年營收可望成長3成，增幅創下10年新高，但早盤股價疲弱，至10點半過後才翻紅。財信傳媒董事長謝金河表示，台積電除了股價、市值創高外，在台幣强升逼近彭淮南防線28.5元之際，毛利率還拉升到53.4%，只能用驚嘆和佩服來形容。

謝金河在臉書發文表示，過去這一年來，台積電發生很大的變化。去年的今天，台積電股價294.5元，今天是453元，單是股價就大漲53.8%，市值也從7.6兆成長到11.746兆元，在很高的基期，台積電仍保持高度成長，只能用出類拔萃來形容，這個護國神山角色更像一顆巨大石頭鎮住台灣。

他指出，昨天台積電法說會又刷新紀錄，一是毛利率拉升至53.4%，這兩年，如果大家把台積電毛利率逐季檢視，大家會更驚嘆，因為毛利率到53%，而第3季台幣强升逼近彭淮南防線28.5元左右，台積電毛利率還能進一步拉升至53.4%，只能用佩服來形容。這也提醒台灣企業，拉升毛利率才是應對台幣升值最佳的法則。

「而台積電公布第3季EPS 5.3元，前3季14.47元，也預估第4季會比第3季有2.1到4.6%的成長，那麼台積電今年EPS挑戰20元可能不是難事。」

謝金河認為，用這個數字來推估，台積電本益比22.5倍，殖利率2.22%，拿台積電跟全球大市值企業來比較，台積電仍有高度投資價值。還有，一年的變化，台積電市值從全球23已經躍升至第10名，更是令人刮目相看！

(中時新聞網)