新北市2020年重陽敬老禮金開始發放！市府14日開始轉匯敬老金入長輩指定帳戶，17日起由29區公所規畫定點發放現金，預計61萬餘人受惠，受疫情影響，今年選擇匯款比例從去年6成提升至8成。

社會局長張錦麗表示，選擇現金領取的民眾可以攜帶身分證和印章到各指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人加上自己的身分證和印章領取。另外，針對有特殊需求的高齡長輩或行動不便者，則由各區公所相關人員到府致贈，以照顧長輩的需求。

張錦麗表示，重陽敬老禮金致贈標準與去年相同，65歲至79歲1500元；80歲至89歲2000元；90歲至99歲5000元；100歲（含）以上人瑞，則致贈10000元。

現金發放從10月17日起至12月17日止，由各公所安排發放，12月18日至12月31日改由市府社會局辦理最後補發，逾期將不再受理。

新北市立聯合醫院今年在重陽節前規畫敬老金健檢專案，內容包含膽、胰、腎功能與心臟功能檢查，同時強化癌症腫瘤標記篩檢，以優惠價格享用全套健康檢查，長輩可依自己的需求選擇。

(中時 )