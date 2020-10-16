“I can’t believe you cheated on me for the last five years."



LeBron talking to the Larry O’Brien trophy 💀



(via @JaValeMcGee) pic.twitter.com/K8Fajjp3Vh — Bleacher Report (@BleacherReport) October 16, 2020

才剛領軍湖人拿下上季總冠軍，且獲選總冠軍賽MVP的「小皇帝」詹姆斯，他在總冠軍賽頒獎典禮上的漏網鏡頭16日遭到曝光，因為詹皇竟然對著歐布萊恩總冠軍獎盃說：「我真的不敢相信，你竟然在過去4年期間都背著我搞外遇！」

畢竟詹姆斯上次奪冠，是在2016年不可思議從1比3落後逆轉淘汰勇士，隨後2017與2018年雖都闖進總冠軍賽，卻被勇士搶走總冠軍，去年則是連季後賽都沒闖進，如今會在頒獎時真心流露也屬應該，難怪一旁的麥基當場笑不攏嘴。

攤開詹姆斯今年6場總冠軍賽的場均表現，他平均拿下29.8分、11.8籃板與8.5助攻，投籃命中率高達5成91，三分命中率4成17，真實命中率6成71，能夠生涯第4次搶下總冠軍賽MVP實至名歸，也讓外界懷疑他真的35歲了嗎？

不過16日也傳出，湖人有興趣招攬詹姆斯好友之一的雷霆明星後衛保羅，畢竟保羅一直很想重返洛杉磯打球，也很希望有機會跟詹皇一起打球，問題是保羅身背頂薪合約，湖人很難搞定薪資空間不足麻煩，接下來就看湖人打算怎麼做了。

(中時 )