受到新冠肺炎疫情影響，我國無薪假（減班休息）人數一度突破3萬人，但隨著疫情控制，無薪假人數漸漸下降，據勞動部今天布統計指出，仍有624家事業單位、1萬3058人實施無薪假，相較上週略增28家、348人。

據統計指出，無薪假人以製造業203家、8860人為主，批發及零售業則以209家、1920人次之。勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計624家，實施人數1萬3058人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

勞動部官員分析，雖然減班休息人數略有浮動，但對照每個月同期相較趨勢還是持續往下，他提及，此次實施班休息的事業單位中有1家實施人數超過100人，屬專業科學服務業，推估可能是受到邊境管制，公關、會展需求下降，也有可能是製造業產品驗證需求不如以往導致。

勞動部官員也說，目前規定減班休息協議僅能維持3個月，若要再實施得再協商，若逕自實施、薪水未全額給付給員工，可依勞基法處2萬至100萬元罰鍰。

(中時 )