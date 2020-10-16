全球市場研究機構TrendForce表示，隨著5G商轉，預期2021年起伺服器市場迎來疫後雲端新常態，資料中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

TrendForce今(16)日舉辦「2021年集邦拓墣科技產業大預測」，5G成為趨動產業的重要關鍵。預計5G商轉後將賦予資料中心活化的因子，帶動微型資料中心與邊際運算成長，並成為2021至2025年的產業發展主軸，以實現物聯網與車聯網等應用場景。

在產業結構改變與伺服器運算單元大幅進步之下，亦將帶動與傳統應用服務截然不同的伺服器架構發展，進而推升產業對於伺服器之需求。其中，資料中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

(時報資訊)