Q4進入旺季 豐泰股價開紅盤 12:192020/10/16 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球製鞋大廠豐泰（9910）今年前三季EPS 4.16元，第四季進入營運旺季，營收及獲利可望維持高檔水準。豐泰不畏外資賣超，今日午盤股價維持紅盤、漲幅逾1％。 法人表示，豐泰2020年受到疫情影響，在品牌客戶下單意願降低，整體獲利將呈現下滑。不過，2021年在主要客戶訂單恢復成長態勢，加上豐泰本身產能持續擴充帶動下，營運將恢復成長動能。 展望2021年營運表現，法人表示，豐泰2021年營收預期將成長逾1成，稅後淨利年增率可望逼近3成，挑戰66億元以上。 (工商 ) #豐泰 #全球 #股價 #恢復成長 #法人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020大湧紅木直銷節 創新帶動消費 04:102020/10/16 兩岸新聞 外資逆勢買超 13檔有看頭 04:092020/10/16 證券．權證 《半導體》吃下Xbox補丸 群聯帶量登季線 12:492020/10/16 財經 《生醫股》馬光營運有「升」氣 股價平盤游移 10:332020/10/16 財經 《商情》鎖定利潤 日本天然橡膠終止連5漲 09:592020/10/16 財經 《其他股》接單回溫＋持續擴產 豐泰明年營運有動力 11:242020/10/16 財經 熱門股－東森國際 外資挺價量揚 04:092020/10/16 證券．權證 兆豐中國內需A股基金 成績亮眼 04:092020/10/16 產業特刊 熱門股－網家 利多加持股價飆漲 04:092020/10/16 證券．權證 《熱門族群》產業前景暖 大立光登3千一呼供應鏈齊揚 11:072020/10/16 財經 財經熱門新聞 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 15檔台積概念股先上衝 - 財經要聞 - 工商時報 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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