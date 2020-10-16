全球製鞋大廠豐泰（9910）今年前三季EPS 4.16元，第四季進入營運旺季，營收及獲利可望維持高檔水準。豐泰不畏外資賣超，今日午盤股價維持紅盤、漲幅逾1％。

法人表示，豐泰2020年受到疫情影響，在品牌客戶下單意願降低，整體獲利將呈現下滑。不過，2021年在主要客戶訂單恢復成長態勢，加上豐泰本身產能持續擴充帶動下，營運將恢復成長動能。

展望2021年營運表現，法人表示，豐泰2021年營收預期將成長逾1成，稅後淨利年增率可望逼近3成，挑戰66億元以上。

(工商 )