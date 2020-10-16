NBA火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）於15日宣布辭職後，大陸央視體育頻道發言人今(16日)上午說，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價，希望摩瑞「一路走好」。

2019年10月4日，摩瑞在推特上貼出「為自由而戰，與香港站在一起」，被解讀為力挺香港「反送中」抗爭後，因為摩瑞與NBA拒絕道歉，央視帶頭抵制，先停播火箭隊賽事，其後更全面停播NBA賽事。

相隔一年後的10月10日，央視體育才復播NBA總冠軍賽，並稱這是「正常的轉播安排」；但摩瑞當時尚未辭職，NBA也未道歉。

中央廣播電視總台央視體育頻道發言人16日上午稱，已經獲悉摩瑞辭職，對此「不作評論」，祝賀史東（Rafael Stone）升職為火箭隊新任總經理。「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價」。希望摩瑞「一路走好」。

摩瑞辭職的消息，今天上午躍為中國熱搜新聞，大陸網友一面倒叫好，並認為這就是央視復播NBA的交換籌碼。

大陸NBA名嘴蘇群在騰訊網發文稱，摩瑞辭職應該要感謝此前淘汰火箭隊的湖人隊。「要不是湖人，這件事還真不好辦」。過去一年，NBA經歷了史無前例的痛苦。湖人和球星詹姆斯（LeBron James）拯救了火箭，拯救了NBA，「至少拯救了NBA在中國的未來」。

因為摩瑞遭到中國抵制，NBA總裁席佛（Adam Silver）此前估計聯盟將損失4億美元；火箭隊更因此失去中國廠商的贊助與大陸球迷的支持。

(旺報 )