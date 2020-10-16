面對兒子韓特與烏克蘭天然氣及陸企等交易遭媒體曝光後，美民主黨總統候選人拜登終於親口表態，向募款者們信心喊話，稱距離大選日19天的時間內，總統川普將用盡一切手段攻擊他，之後還會有更多川普陣營針對他的謊言與扭曲。

據美媒《CNBC》報導，就在《紐約郵報》從川普親信、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）取得韓特（Hunter Biden）的筆電硬碟資料報導指出，韓特過去曾將向烏克蘭天然氣公司 Burisma引薦曾任副總統的父親，並藉此獲得商業利益。雖然拜登早已否認相關指控，臉書與推特等社群媒體也認為其來源可疑，故封鎖或降低相關新聞觸及率，但在網路上仍引發熱議，特別在川普鐵桿支持者中。

對此，拜登15日在募款會上雖未點名《紐約郵報》相關爆料，但稱有針對他的「不實訊息」，表示自己很了解當前選舉僅剩下的時間內，民調落後的川普顯得焦慮，「他將會用盡一切手段攻擊我」。拜登先前已表示，從未與烏克蘭天然氣公司 Burisma見過面，拜登陣營也表示，他任副總統期間沒有此行程的紀錄。

拜登的律師梅西萊斯（George Mesires）也在聲明中表示，「我們不了解這些爆料文件是從而來，也無法確認朱利安尼向《紐約郵報》提供的硬碟資料是否為真，但我很確認的是報導所稱的與烏克蘭公司見面是從來沒發生過的」。報導稱，拜登陣營14日表示，根據包含由共和黨與民主黨等多方組成的參議院調查委員會，拜登任副總統期間並未負責美對烏克蘭政策，也未有違法之處。

拜登陣營發言人表示，《紐約郵報》從未向拜登陣營查證故事中的關鍵環節，而他們報導從來沒提到，稱擁有這些硬碟資料的朱利安尼早已有陰謀論的惡名，且與俄羅斯情報單位有所聯繫。

(中時新聞網)