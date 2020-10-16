受到太平洋高壓異常強烈影響，今年梅雨季雨量不如預期、颱風也未能帶來雨量，經濟部與農委會討論後決議針對桃竹苗地區1.9萬公頃的農地停灌，今天正式公告，其中也提及水稻每公頃將補償14萬元。

農委會主委陳吉仲表示，此次停灌是在水稻未抽穗，但生產成本均已投入，因此用農家賺款的105％加計成本，計算出每公頃約14萬元，今天公告後從至26日不分假日，農民可以至農田水利署工作站登記，或是各水利小組長專案處理，農民只要帶相關文件齊全認定完之後會盡快撥給農民。

陳吉仲提及，除了停灌補償外，如嘉義、台南等地種植的玉米受到乾旱影響，符合天然現金救助辦法會在10月底公告，目前也在盤點今年下半年至明年上半年可能受乾旱影響的作物，接下來農委會每周都會對外說明。

至於停灌是否要強制農民翻耕？陳吉仲指出，農民種植的時間不一，大多桃竹苗水稻可能因為停灌無法收成，但有少數約2％至3％的農民，可能再3週至1個月的時間就可以採收，停灌之後符合資料登記就會發放補償，之後所有農作物交由農民處理，而其他的水稻田，停灌之後影響抽穗生長，建議盡早割除，才會有利農地。

(中時 )