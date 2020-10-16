浙江嘉興市疾控中心昨公佈已可緊急接種新冠疫苗，價格為接種2劑次共400元人民幣（下同，約合台幣1700元）。緊急接種按照重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。另據浙江省疾控中心工作人員表示，新冠疫苗緊急使用是否開打由各地方決定，並透露，除了嘉興，目前義烏也可以接種新冠疫苗。

澎湃新聞報導，浙江省疾控中心工作人員表示，新冠疫苗緊急使用是否開打由各地方決定，「現在疫苗的採購，地方可以自行採購，有的苗儲備不足，今天有，明天沒有，很多地方囤一定的苗才開打，有的地方覺得先打了再說。」

義烏江東街道社區衛生服務中心工作人員在電話中表示，不接受預約，現場排隊，先到先打，「這兩天都有，但疫苗數量很少，可以現場過來排隊，這次的話一共五六百支疫苗，後續不清楚什麼時候還會有。」目前義烏應該暫時只有他們社區有，但應該都快有了。

該社區衛生服務中心另外一位工作人員說，現在主要是出國的人優先，但現場排隊的時候暫時不會篩選是不是重點人群，如果普通民眾能排到，肯定能登記到的。

浙江省疾控中心的工作人員則提到，目前一般人群不建議接種，除非有特別需求，如出國的，才考慮打。一方面是目前疫苗還沒正式上市，處於三期臨床臨床，首先保證重點人群接種；另一方面，目前國內疫情整體防控較好，傳染病沒有傳染源基本就是安全的。

今早浙江省政府新聞辦召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會指，浙江綜合評估秋冬季疫情防控形勢，認真謀劃新冠疫苗緊急接種工作，確定重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則，將緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。其中，重點保障對象涵蓋醫務、衛生防疫、口岸檢疫和邊防檢查、集中隔離醫學觀察等4類工作人員。

據嘉興市疾控中心的說法，疫苗接種的年齡範圍是18-59歲易感人群，接種2劑次，間隔14天至28天，推薦間隔28天。疫苗的價格則是200元／支，2劑次共400元。

(中時 )