便秘是現代人常見的問題，扶原中醫診所指出，許多生活作息不正常、久坐壓力大，腸胃蠕動不好的人，其實都會有便祕的問題，如果還伴隨著血便、偶爾高燒、宿便累積成大肚子、突然出現口臭和體臭及持續性腹痛等5大危險症狀，就要盡快看醫生。

扶原中醫診所分享，現代人常常大魚大肉，爽吃的同時，可能也會帶來不舒服的後遺症「便祕」。便祕的好發族群有6種，分別是久坐的上班族、壓力太大的人、熬夜生活作息不正常、偏食者、老年人和孕婦以及長期酗酒與不當用藥的人。

扶原中醫提醒，便祕的症狀若持續兩周以上，務必盡速就醫釐清原因，且若有這五個症狀，更要特別小心。五個症狀分別是血便、偶爾伴隨高燒、宿便累積的大肚子、突然出現的口臭和體臭以及持續性的腹痛。

扶原中醫也分享「預防便祕的四個好習慣」，在症狀出現或變嚴重之前，好好養成就可以避免許多病痛，首先要適量攝取高纖維的食物，像是燕麥、地瓜等，且每天都要補充足量的水，並養成適度運動的好習慣，最後也可透過順時鐘按摩腹部來幫助排便。

便秘持續兩周以上，還伴隨著五大危險症狀，醫師建議要盡速就診抓出原因。（圖／扶原中醫提供）

(中時新聞網)