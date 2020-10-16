繼國民黨提出「台美復交」公決案以後，台灣獨立建國聯盟今天公布民調，有逾八成民眾支持「應與美國建交」；其中15到19歲的年輕世代，高達六成希望與美國建交，但支持使用「台灣」名稱建交者僅三成，顯示該世代在乎主權問題勝過國族問題。

台獨聯盟針對「身分認同、新護照封面、與美國建交」三個議題進行民調，且基於參酌國家未來主人翁的意見，納入可能將於下次選舉擁有投票權的15歲民眾。經過交叉比對後，民調分析指出，15到19歲區間的年輕世代，有高達六成希望與美國建交；但支持使用「台灣」名稱建交卻僅有三成。

無黨籍立委林昶佐表示，他曾在2017年立法院訪問團拜訪美國國會時，提出台美建交的想法，當時許多國民黨立委勸阻他不要提這些天方夜譚的話題，但他認為並非要追求台美立即建交，而是要在軍事、經濟、文化交流的基礎上，訂一個建交的政治目標。

此外，林昶佐認為外交部的態度過於保守，身為立委會繼續監督外交部，讓政府聽見台灣民意。

在新護照封面的議題上，逾五成民調認為應該維持Republic of China原來的大字，贊成新護照縮小ROC的則有20.4％，僅有15.4％認為不用出現ROC。台北市議員苗博雅指出，乍看之下維持現狀的民調較高，但是交叉比對後發現，知道護照換封面的民眾普遍支持新護照封面，顯示越了解政策的民眾越支持；台獨聯盟民調小組召集人魏聰洲認為，可能是政府溝通不足導致。

在「國家認同」方面，民調指出「認同自己身分為中國人」的僅 3.1％。

此份民調為山水民意研究股份有限公司於10月12日至10月13日問卷調查，訪問對象為15歲以上設籍於訪問地區民眾，依內政部人口資料加權後有效樣本為1073 個，在95％的信心水準下，其最大誤差不超過正負2.99％。

台獨聯盟主席陳南天表示，希望藉由此民調讓執政黨聽見台灣人民的聲音。

(中時 )