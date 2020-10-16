美股連3日收黑，無獨有偶地KOSPI也疲弱不振連3日走跌。KOSPI早盤開出10分鐘後，指數受到賣壓衝擊，如同重力加速度般從平盤上向下墜落。之後，絕大部時間KOSPI就在平盤之下遊走，目前下跌20點，跌幅0.81%，為2342.02點。

盤中面，受到全球新冠疫情確診人數增加，讓好不容易似乎出現止跌跡象的經濟活動，可能又會受到衝擊影響，科技類股與汽車族群受到市場拋售，聯袂拖垮KOSPI指數表現。

三星電子一度跌0.33%，第2把交椅的SK海力士半導體(SK Hynix )也出現1.03%跌幅，韓國最大汽車製造商現代汽車，更是大跌2.56%。昨(15)日剛掛牌交易的Big Hit娛樂公司，才過了一天就被投資人拋棄，盤中股價一度暴跌近18%，

現階段，國際各大藥廠對新冠肺炎疫苗研發束手無措，這也重創三星生物製藥(Samsung Biologics)，股價一度大跌2.13%。不過樂金化學(LG Chem)卻抗跌，一度上漲0.16%。

韓國最新公布的9月就業率，在新冠肺炎影響下，9月就業人數減少約39萬人。疫情爆發後，就業人數從3月起連續7個月下降，而9月出現的降幅，是從5月以來最大的一個月。旅館業、餐飲業、與零售業等就業人數減少；相反地，衛生、社福和建築業等就業人數則逆勢增加。

匯率方面，目前1美元可兌換1146.6韓元，韓元貶3.4元。

(時報資訊)