鴻海(2317)今（16）日於三創生活園區舉辦「鴻海科技日」（HHTD 2020），正式宣布將推出MIH電動車（EV）軟硬體開放平台，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，縮短電動車的開發周期及成本，使台灣的電動車產品能更快進入市場、更具競爭力，也能更蓬勃發展。

鴻海技術長魏國章指出，現階段電動車發展有著硬體定義、複雜架構、封閉系統等3大痛點，不僅落地即貶值、管理難度高、亦難參與開發。鴻海提出的MIH EV新平台解決方案，將透過軟體定義、軟硬分離、開放生態3大特色解決上述發展痛點。

魏國章表示，汽車未來可透過「軟體定義」更新升級功能、特性、價值，「軟硬分離分層」架構可由不同專業團隊分層開發，每層均能獨立更新與升級，大幅縮短開發周期與成本。透過開放平台關鍵技術及工具來取代封閉系統，則讓產業可集眾人力量及智慧快速發展。

魏國章表示，MIH EV開放平台的最重要理念，就是保證系統的即時性（Real Time）與安全性（Security & Safety）。鴻海希望帶領產業夥伴共同邁向「軟體定義」和「開放生態」的未來趨勢，讓鴻海的MIH電動車平台成為電動車產業的安卓系統（Android）。

同時，鴻海攜手裕隆(2201)開發的「硬體開放平台」亦正式亮相。鴻華先進科技副董事長左自生指出，傳統汽車產業有著開發費用太高、開發期長、資源不足等痛點，鴻海對此提出開放技術規模、模組共用客製、深耕關鍵零組件等3大硬體開放平台對策。

左自生表示，MIH硬體平台聚焦模組彈性客製化、輕量一體成型、強大電子電氣（EEA）架構、自駕平台等4大特色，並搭配軟體平台構成MIH EV開放平台，將規格、參數、軟體等所有開發成果開放給合作夥伴。

左自生認為，車廠可以在MIH的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發Sedan、SUV、MPV等所需車型。對於開發先進駕駛輔助系統（ADAS）的一級（Tier 1）夥伴廠商，可利用MIH的參數、軟體去演練感知、定位、決策等軟硬體。

鴻海董事長劉揚偉表示，此次舉辦「鴻海科技日」，希望廣邀產業夥伴共享MIH開放平台，共同為台灣電動車產業的未來貢獻心力，也希望透過MIH開放平台，使台灣的電動車產品能更快速進入市場、更有競爭力，也能發展得更蓬勃。

(時報資訊)