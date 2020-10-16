摩根士丹利（Morgan Stanley）上季獲利表現意外強勁，為美國大型銀行好壞不一的第三季業績展現畫下句點。

周四大摩股價收漲1.34%，為51.33美元。

摩根士丹利第三季整體營收年增16.2%，為116.57億美元，表現優於市場預期。淨利年增25.03%，為27.17億美元，每股盈餘為1.66美元，超出市場預估的1.28美元。

華爾街大行的財報顯示，著重於交易業務的銀行獲利豐厚，而聚焦於消費或個人金融業務的銀行則受到新冠肺炎疫情重創。

儘管摩根士丹利的交易部門業務並未達到上一季創下的歷史高點，但其上季表現仍然足以助該銀行輕鬆擊敗市場預期。

摩根士丹利的股票承銷業務營收暴增1倍以上，達到8.74億美元，主要受惠於承接Snowflake、Royal Pharma、KE Holdings與Warner Music等近來備受矚目的首次公開發行（IPO）計畫收取的可觀收費。不過，由於貸款發行量下滑與相關交易活動減少，債券承銷業務營收較去年衰退。

其財富管理部門亦表現穩健，上季營收成長7%，達到47億美元。。大摩旗下法人證券部門（含投銀與交易事業）營收大幅成長21%，為61億美元。

(時報資訊)