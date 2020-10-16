國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝）

國防部三軍儀隊官兵16日在北市憲兵福西營區進行操演訓練，重現雙十國慶大會上最令人歎為觀止的「原地間槍法」，這也是三軍儀隊的首度突破，在「無」軍樂伴奏下，配合拍槍、靠腿、跺槍與踏步聲響作為演出時的節奏與鼓點，呈現整齊劃一的動作，展現儀隊的高超默契。

國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝）

國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝）

(中時 )