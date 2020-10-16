三軍儀隊「原地間槍法」精彩重現 13:122020/10/16 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「原地間槍法」創作者陸軍儀隊士官長林容蔚（中）指出，儀隊隊員除投入長時間熟練操槍技術外，更要培養隊員間彼此絕佳的默契。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝） 國防部三軍儀隊官兵16日在北市憲兵福西營區進行操演訓練，重現雙十國慶大會上最令人歎為觀止的「原地間槍法」，這也是三軍儀隊的首度突破，在「無」軍樂伴奏下，配合拍槍、靠腿、跺槍與踏步聲響作為演出時的節奏與鼓點，呈現整齊劃一的動作，展現儀隊的高超默契。 國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝） 國防部三軍儀隊16日在北市福西營區執行操演訓練。（張鎧乙攝） (中時 ) #儀隊 #三軍 #突破 #國慶 #大會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中研院啟用東亞最大規模文字圖像資料庫 19:012020/10/13 財經 世界第2毒蛇定居海邊淋浴間 專挑妹子嚇 11:002020/10/16 搜奇 南鐵地下化突破 變身綠園道 04:092020/10/14 地方新聞 《國際社會》美國新冠肺炎確診數 突破800萬大關 10:502020/10/16 財經 東亞最大文字圖像資料庫上線 150萬字形可免費下載 12:412020/10/13 生活 群創供應應商大會登場 聚焦SDGs氣候行動 15:132020/10/14 財經 新北眷味召集令 重溫三重一村老時光 09:002020/10/16 生活 自己的晶片自己做 陸成立首間晶片大學 09:212020/10/13 兩岸 桃園大溪新景點！慈湖夢幻水舞光雕秀 每晚都有精彩表演 16:412020/10/14 旅遊 嘉義市打國際盃 21間店家中英文雙語服務 18:182020/10/15 生活 生活熱門新聞 公費流感疫苗不夠 陳時中宣布50-64歲施打暫緩 - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 江蘇台商新冠採檢陰性「很不幸」？ 莊人祥澄清：我是自嘲 - 生活 iPhone11自砍5400 好市多更便宜！衝了 - 生活 省錢達人曝「家樂福吃法」一餐不到10元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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