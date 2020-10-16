嘉義地檢署檢察官廖俊豪替親哥哥當民事官司的訴訟代理人，被桃園地方法院認違反「檢察官倫理規範」移送檢察官人事審議委員會議處，不過，檢審會認為檢察官倫理規範並未規定檢察官不能擔任訴代，且廖為哥哥低調打官司，也沒有違反「謹言慎行」規定，16日投票表決不予處分。

廖俊豪是替哥哥處理一件桃園地院審理的民事訴訟，廖並未聲張自己是檢察官，法院也不知廖的身分，不過，訴訟對造卻發現了廖是檢察官，向審理法官陳報後，法官指示書記官打電話告訴廖「不要再出庭」卻沒有說明理由，廖在不明究理的情況下再次到庭，就被桃園地院通報嘉檢，經嘉檢討論建議命令「促其注意」，送台灣高檢署複審後，移付檢審會議處。

檢審會審查認為，「檢察官倫理規範」並沒有規定檢察官不可以擔任訴訟代理人，即使公告中的「檢察官倫理規範」增列第28條之1有相關規定，卻尚未完成修法，對當事人處罰應該秉持法律規定的明確性，也就是法律沒有規定就不應處罰，經投票表決對廖俊豪不予處分。

(中時 )