「智慧科技香火袋」裡含一個名為「天倫Ｄ＋卡」的電子裝置，具有GPS定位、藍芽感應技術、安全雷達、警報功能。（周麗蘭攝）

怕家中失智長者走失有解！65歲以上斗六市民眾可持身分證到新興宮媽祖廟領取「智慧科技香火袋」，限量1000份。香火袋裡的卡片有GPS定位系統，讓照護者輕鬆掌握長輩的動向。

「智慧科技香火袋」裡含一個名為「天倫Ｄ＋卡」的電子裝置，具有GPS定位、藍芽感應技術、安全雷達、警報功能，除室內、室外能定位，也可設置電子柵欄追溯移動路徑，家人透過Line即時得知越界警報，方便協尋老人家。

縣長張麗善、斗六市長林聖爵、新興宮主委賴建文與科技業者張育銓16日在新興宮公布兩款電子裝置變身的香火袋1000份，歡迎斗六市65歲以上民眾持身分證領取。（周麗蘭攝）

另一款「智慧科技香火袋」。（周麗蘭攝）

縣長張麗善、斗六市長林聖爵、新興宮主委賴建文與科技業者張育銓16日在新興宮公布兩款電子裝置變身的香火袋1000份，歡迎斗六市65歲以上民眾持身分證領取。

張麗善表示，希望獨居、失智長輩的家屬優先申請，更能掌握即時救援。

林聖爵說，帶著「智慧科技香火袋」的長輩只要在社區散步就能累積點數，點數可兌換智慧時尚公司提供的精美禮物，促進健康還有好康可拿。

電子裝置「天倫Ｄ＋卡」是雲林縣輔申請工業局前瞻基礎建設計畫普及智慧城鄉生活應用計畫「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」的成果，六月間已於古坑鄉水碓國小試辦，使學童、爺爺、奶奶都申請，打造安心校園與社區。

縣府指出，雲林天倫D＋卡可12個月持續使用免充電，僅25公克，幾乎感覺不到重量，長輩路倒可即時按SOS鍵，發出求救信號，迅速協助在社區走失的失智長輩。

(中時 )