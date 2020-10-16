立榮航空B7-9051軍包機昨飛往東沙島途中，進入香港飛航情報區前被告知2萬6000呎以下有「危險活動」，被迫原機折返。對此，民眾黨立法院團今呼籲，交通委員會召委劉櫂豪、陳歐珀變更下周一委員會議程，安排民航局進行專案報告，以揭露更多資訊釐清整起事件；同時，民眾黨團也主張，近期台港關係似乎找不到溝通管道，行政院長蘇貞昌應對台港關係做釐清。

針對前往東沙島軍包機被迫返航，成為近20年首件非天候因素折返事件，民眾黨團總召賴香伶今向交通委員會召委喊話，希望變更下周一議程，排定民航局進行專案報告，特別是要釐清立榮航空起飛前，機長是否有接受到港方說飛越區有危險警告，相關資訊民航局應該要讓國人知悉，甚至在國會報告揭露。

賴香伶擔憂，若執行前往東沙例行的軍包機受阻成為常態，將影響國軍需要運補物資及人力往返問題，會上升成為中意衝突事件，希望民航局專案報告說明清楚。

賴香伶建議，藉由此次事件，政府應該重新要求加入國際民航組織（ICAO），訴請國際民航組織介入調查，如果雙方無法徹底解決問題，對於未來國軍需求、民航區域安全及國際航線腳色定位非常危險，希望民航局可以硬起來，主動出擊。

民眾黨團副總召張其祿說，飛航情報區管轄非常嚴謹，過往慣例的航線可以通過，這次卻不行，政府應該要先搞清楚問題癥結點，是否有政治因素，要求香港方給我們交代。

張其祿說，近期台港間很多事物如何溝通令人存疑，例如涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳案，連管道都不清楚，可見政府處理台港關係碰到很大困境，要求蘇貞昌應把台港關係做釐清。

(中時 )