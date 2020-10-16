據媒體報導，「華僑救國聯合總會」海外僑胞14日到南投縣參訪，聯會理事長鄭致毅致詞表示，現在只有在南投才能感到正藍氣息，更怒批這趟回台感到，國民黨都不國民黨，藍皮綠骨的一堆。

據港媒《中評網》報導，僑聯會140多名海外僑胞於10日返台慶祝雙十，並在12日出席華僑節大會，13、14日則赴南投縣參訪。鄭致毅致詞表示，這次回台在其他場合都感覺不對勁，只有到南投才真正感覺到正藍氣息。

鄭致毅接著話鋒一轉表示，之前參加其他活動，他感到大家喊中華民國萬歲時，都非常心虛不已，這讓他感到很不舒服，「藍營都不藍營，現在藍皮綠骨的一堆」！還好南投縣的氛圍依舊，可以感受到中華民國的顏色。

鄭致毅更感嘆，現在台海時局不穩，兩岸尤其緊張，國民黨執政有其正當性，兩岸溝通的功能才能持續下去。鄭更直言，南投就是正藍根據地，「現任縣長林明溱執政屆滿，2022南投縣長保衛戰，僑聯會將動員挺藍，設法延續藍營執政」。

(中時新聞網)