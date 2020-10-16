被網友封為「天燈妹」的網紅樂樂，2年前因為超大膽的天燈許願文被網友瘋傳，知名度瞬間打開。近日她曬出近況，以性感的「打拳中空裝」秀出身材曲線吸引網友的目光。

樂樂擁有甜美外表與水汪汪大眼睛，加上傲人的上圍及凹凸有致的好身材，在一群正妹中相當顯眼，2年前前往平溪遊玩時，在天燈上寫下徵男友的條件，除了要高瘦帥、一起賺錢、不花心、身高175、很聽話、只愛我、不花心、天天幸福快樂外，還特別用粗體黑字強調「有大GG」，放上社群平台後立刻讓網友看了忍不住轉發，她也因此收到很多男子慕名私訊求交往，引起熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 天燈妹🇹🇼🇻🇳（@evelyn1998_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 8:45 張貼

近日，穿著風格及IG版面大走性感網美路線的她，再度更新了近況，在PO文中寫下「打是情罵是愛要給我打打嗎」並附上多張打拳的照片及影片，只穿細肩帶運動內衣的她秀出飽滿雙峰與結實的纖腰馬甲線，曼妙的身形吸引超過3256人按讚。

網友看了忍不住留言「排隊當沙包」、「來互相傷害啊」、「打拳好可愛」、「難得這麼想給人打」。

在 Instagram 查看這則貼文 天燈妹🇹🇼🇻🇳（@evelyn1998_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 下午 8:17 張貼

(中時新聞網)