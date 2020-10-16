被網友封為「天燈妹」的網紅樂樂，2年前因為超大膽的天燈許願文被網友瘋傳，知名度瞬間打開。近日她曬出近況，以性感的「打拳中空裝」秀出身材曲線吸引網友的目光。
樂樂擁有甜美外表與水汪汪大眼睛，加上傲人的上圍及凹凸有致的好身材，在一群正妹中相當顯眼，2年前前往平溪遊玩時，在天燈上寫下徵男友的條件，除了要高瘦帥、一起賺錢、不花心、身高175、很聽話、只愛我、不花心、天天幸福快樂外，還特別用粗體黑字強調「有大GG」，放上社群平台後立刻讓網友看了忍不住轉發，她也因此收到很多男子慕名私訊求交往，引起熱烈討論。
近日，穿著風格及IG版面大走性感網美路線的她，再度更新了近況，在PO文中寫下「打是情罵是愛要給我打打嗎」並附上多張打拳的照片及影片，只穿細肩帶運動內衣的她秀出飽滿雙峰與結實的纖腰馬甲線，曼妙的身形吸引超過3256人按讚。
網友看了忍不住留言「排隊當沙包」、「來互相傷害啊」、「打拳好可愛」、「難得這麼想給人打」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。