身家10幾億元的前文化部長鄭麗君發生什麼事了，存款竟僅剩2432萬3727元？監察院最新公布的財產申報揭密，原來鄭麗君購入北市大安區金華段9390萬豪宅以及近4000萬元的股票，錢沒不見，只是轉換標的。

鄭麗君在內閣期間，被稱為身價最高的閣員，因為財產總在16億元左右，鄭麗君在今年5月20日的離職申報中，意外被發現與丈夫沈學榮共同申報的存款竟然只剩2432萬3727元，讓人好奇究竟是怎麼一回事？

監察院最新一期的財產申報資料中，鄭麗君夫婦還有4筆土地、10筆建物、7億1257萬9000元的債權，另有事業投資4億975萬元。與上期申報相較，增加位於大安區金華段的2筆土地、6筆建物，申報中載明，房地總價額9390萬元。另外，信託申報的股票，總額也比上次增加近4000萬元，成為2億4100萬元。

另外，本期申報中，捲入收賄案的立委廖國棟更正申報了1筆土地、11筆建物，總價額2130萬元；同樣涉案的立委蘇震清也更正了4筆土地、2筆建物，總額超過6000萬元。而現任監委陳景峻也更正在台北市副市長期間的債權申報，總額有8500萬元，主要是因為借貸產生。

(中時 )