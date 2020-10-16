農糧署推動大糧倉計畫，以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，加上這波疫情更引起國人對健康的高度重視，甘藷因富含多種營養素及豐富的膳食纖維深受國人喜愛，在後疫情時代，防疫新生活，瓊埔合作農場透過農糧署大糧倉計畫-國產雜糧行銷計畫與中部知名連鎖超市「楓康超市」攜手合作，今（16）日在楓康超市台中青海店舉辦新品發表展售會。

巔覆消費者對甘藷的想像，百變吃法，吸引大眾的目光，除了順應疫情所開發的薑黃咖哩地瓜脆片，麻麻辣辣的地瓜脆片更讓嚐鮮的你驚豔不已，裹著麥芽糖衣的拔絲脆片，讓甘藷有更多創新的吃法，以及隱藏版未上市的地瓜拿鐵與地瓜冰棒在現場供消費者品嚐試吃。

楓康超市主打健康安心食品，以照顧全家人30年後的健康為理念，持續結合全台優質農友推廣「吃在地．食當季」的飲食理念，在市場中為消費者的食安把關，超商內販售國產新鮮生鮮品，如產銷履歷農產品、地方、季節限定產品等，提供消費者安心產品購買處。

農糧署這次與楓康台中青海店攜手合作，農糧署長官與楓康超市部經理林明圖連袂出席，共同推廣國產甘藷行銷活動，當日10點活動，前100名享10入雞蛋一盒10元優惠。

另外，消費阿甘薯叔系列產品不限金額，即可免費DIY體驗製作地瓜泡芺與創意筆筒；消費滿額贈送地瓜產品及大型地瓜轉轉樂的活動，在遊戲過程中結合甘藷的知識及國產雜糧行銷推廣等議題，不僅使民眾有參與感，也間接認識甘藷產業、產銷履歷及國產雜糧推動的重要性。

(工商 )