宏碁推動旗下小金雞事業上市櫃進程再添新軍。宏碁資訊服務16日宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行正式生效，股票代號為6811。

宏碁資訊發行股份種類為記名式普通股共3,644.9萬股，每股面額新台幣10元整，發行股份金額為新台幣3億6,449萬元整。

宏碁資訊服務成立於2012年，以政府與企業「數位轉型最佳夥伴」為定位，深耕台灣產業多年，跨足公部門、金融、電信、製造、醫療、教育文化、高科技，服務超過上千家的企業客戶。

同時，透過結盟全球數百家頂尖技術夥伴，提供企業C3A+P數位轉型解決方案：Cloud Service （雲端服務）、AIoT（智慧物聯網）、Application（加值運用與開發）、Appliance（邊緣運算載具）及Platform as a Service（平台即服務），全面助力企業掌握數位轉型契機，建立核心競爭優勢。

(工商 )