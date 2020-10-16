歐陽妮妮、張書豪主演《腦波小姐》，劇中張書豪、歐陽妮妮上演霸總愛上小秘書戲碼，兩人甜蜜吻戲也將登場。首度擔綱戲劇女主角的歐陽妮妮，坦言壓力大，得不斷的努力與堅持，宛如「穿過喜馬拉雅山般」。回憶拍攝時的艱辛，有一天拍攝前吃壞了東西，身體不適，當天要演一場吃美食的戲，「每拍一顆鏡頭後，就跑去廁所吐，吐完再回來拍」，吐完一整場戲後，趕緊去看醫生，才發現是腸胃炎。

歐陽妮妮在劇中有大量淋雨、落水等外景戲，長期風吹雨淋狀態下，感冒受寒竟2、3個月才好。更慘的是，她在一場戲拍完後，突然發現小腿突然整片都紅紅的，起疹子到有如密集恐懼症般恐怖，看皮膚科醫生後才得知，兇手原來是小黑蚊，挨針擦藥一個星期才恢復，但至今腿上仍殘留色素疤。雖慘事連連，但歐陽妮妮仍敬業拍完每一場戲，現場用甜美笑容和工作人員問好，也會貼心訂外食幫劇組加菜。

由於她戲份重，坦言曾被質疑在密集拍攝以及大多戲份下，如何熟記密密麻麻的台詞？她說，自己每天回家幾乎無時無刻都拿著劇本狂背，無論是泡澡，或是敷臉等時候，認為自己要努力，如果台詞或是表演沒熟練，「全劇組就要等我一個人」，不過努力總是有收穫，妮妮的表現最終獲得導演與副導等人稱讚。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站、Vidol、myVideo緊接播出。

歐陽妮妮回憶拍《腦波小姐》艱辛，不慎得腸胃炎每拍一顆鏡頭就跑廁所吐。（麗象影業提供）

歐陽妮妮拍《腦波小姐》挨小黑蚊叮。（麗象影業提供）

(中時 )