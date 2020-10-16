外交部自2017年起籌組中美洲友邦農產採購團，不過今年受到疫情影響，廠商無法飛往當地採購，只得以數位行銷方式辦理線上洽談，計有國內9家進口商與4個邦交國(瓜地馬拉、貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜)之23家供應商洽談，洽談安排44場次，白蝦累計成交金額3,092萬美元，龍蝦成交金額約82萬美元，預計後續1年內商機白蝦可達金額7,522萬美元，龍蝦金額770.9萬美元。

外貿協會受外交部委託於今日辦理「2020年中美洲海鮮成果發表會」，外交部國經司副司長邱陳煜致詞表示，台灣從中美洲進口的海鮮也逐年增加，今年1到9月進口額高達1.1億美元，比去年同期成長2成，可以看得出國人對於海鮮的需求很大，商機潛力無窮。

外貿協會副秘書長王熙蒙致詞表示，宏都拉斯、尼加拉瓜是我國進口冷凍白蝦排名第1、2位；2019年我國自全球進口冷凍白蝦(約1億6,923萬美元)，其中約67％來自宏(約6,663萬美元)、尼(約4,620萬美元)兩國。尼加拉瓜、宏都拉斯是我國進口冷凍龍蝦排名分別第1、4位；2019年我國自全球進口冷凍龍蝦(約2,968萬美元)，其中約39％來自尼(約860萬美元)、宏(約301萬美元)兩國。

據進口商表示，今年除了3、4月受疫情衝擊，民間消費受到影響外，5月後疫情漸趨穩定，國內海鮮消費快速成長，依日前景氣復甦現況，各進口商都加強採購至明年過年。

貿協表示，今年我國和貝里斯業已於9月30日完成簽署經濟合作協議(ECA)，未來龍蝦及白蝦可望逐年降稅；另其他3國已簽署自由貿易協定(FTA)，未來我國與中美洲友邦國家將可創造更多合作商機。

(中時 )