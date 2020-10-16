擁有高人氣的日語專業YouTuber佐藤生Iku，在靜宜大學精彩開講！（陳世宗攝）

擁有高人氣的日語專業YouTuber佐藤生Iku，在靜宜大學精彩開講！他以幽默流利的中文與日文、生動表情，搭配肢體語言，分享經歷及觀察，鼓勵學生勇於嘗試，不僅需具備良好的日語專業，同時掌握時事、提高流行文化敏感度，也要擁有資訊等能力，就能在職場脫穎而出！

靜宜大學日文系重視學生多元發展，透過定期舉辦的「日文演講會」，邀請各領域知名人士，分享經驗，協助學生掌握社會脈動，瞭解各領域變化，也培養豐富的日文素養。

Iku鼓勵學生勇於嘗試，不僅需具備良好的日語專業，同時掌握時事、提高流行文化敏感度，也要擁有資訊等能力，就能在職場脫穎而出！（陳世宗攝）

Iku鼓勵學生可以練習寫腳本、拍攝及剪輯等，兼職嘗試製作影片，能打破空間與時間的限制，觸及更多人！（陳世宗攝）

擁有43萬名粉絲、曾被選為「台灣人氣最旺的外籍YouTuber」的佐藤生Iku，來自東京，他大學三年級時到台灣環島自助旅行，因而愛上台灣。大學期間的Iku，以擔任教師為目標，常思考「如何讓學生覺得上課很有趣？」；畢業時順利拿到教育證照，取得擔任日本正式老師的資格，之後選擇到台灣學中文、留學及定居。

Iku來台已滿11年，期間從事過日語教學、翻譯、出版社編輯，並推出日文檢定、旅遊日語等多本著作，書中充滿創意的插畫，也讓讀者印象深刻。在出版社期間，他感受到大環境正轉型，傳統教育與出版模式需要改變，2018年轉換跑道，成為全職YouTuber。

Iku表示，大學生未來準備找工作需思考「發展性」，例如未來的「翻譯機」，可迅速同步翻譯各國語言，「語言教學」可能會被取代，需轉型，以多元方式達到教學目標。

他也舉例，在YouTube的每支新影片，製作時間約10至12小時，雖然很辛苦，但因不像創業開店，需固定的房租與人事等成本，一個人完成也很有成就感！鼓勵學生可以練習寫腳本、拍攝及剪輯等，兼職嘗試製作影片，能打破空間與時間的限制，觸及更多人！

Iku也提醒，要探索與瞭解自己，找到熱愛的興趣，並從現在開始嘗試！投入後不要有抱怨、詢問相同經驗的人意見；要相信自己，就能在熱愛領域發揮潛力！

(中時 )