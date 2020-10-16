台灣線上零售廠—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網全力搶攻「蘋果商機」，將於今(16)日晚上8點同步官方開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro，看好此波換機潮可望點燃iPhone周邊商品買氣，momo預估，此波換機潮將帶動周邊商品銷售成長40%，

受疫情遞延上市的蘋果iPhone 12系列新機終於在本週發表，由於蘋果品牌力極受市場肯定，新機登場總能掀起一陣搶購風潮，各大電信公司及電商均推出優惠希望能分食換機潮，momo購物網也全力搶攻「蘋果商機」，於今(16)日晚上8點同步官方開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro。

根據momo銷售分享，2019年iPhone 11開賣首日，短短1小時momo即湧進較平日5倍人流，而此次iPhone12系列新機上市前更早已成為熱議話題，為蘋果首款5G智慧型手機，且搭載迄今智慧型手機中最快速的A14仿生晶片、支援錄製杜比視界4K HDR影片的相機，加上外觀「回歸直角邊框」設計，白、黑、藍、綠、紅5色可供選擇，預計將引爆換機潮。

為迎接此波換機潮，momo提供信用卡最高回饋3,000、舊機回收最高換26600紅利金、購機抽16萬黃金、新會員首購抽掃地機器人等多重好康；此外，隨著換機潮來臨，可望點燃iPhone周邊商品買氣，momo特別精選犀牛盾、Miuzic、UAG、YOMIX及SwitchEasy等品牌iPhone新機配件搶先開賣，包含犀牛盾邊框背蓋兩用保護殼、Miuzic低音環繞真無線藍牙耳機等，momo預估，此波換機潮將帶動周邊商品銷售成長40%。

(時報資訊)