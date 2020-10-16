飛雅特克萊斯勒汽車集團(FCA；Fiat Chrysler Automobiles)將在加拿大Windsor市的組裝工廠投資13.5億至15億美元，以進行電動車(EV)生產，該公司工會主席迪亞斯(Dias)表示。

該投資亦為集團與工會協商的一部分。FCA集團在周四與工會達成暫時和解協議，解除了工會罷工危機。

FCA集團將投資依汽車平排，以進行PHEV插電式混合電動車進行組裝，至少一種車款將在2025年推出。而剛好在一個月前，福特汽車亦宣布在加拿大Oakville和Windsor的汽車工廠將投資14.6億美元。

工會表示，FCA將維持目前的車款組合，但也會投資三種新車型。而在Windsor市的工廠新投資預計在2024年將新增2000個工作機會。

與FCA集團的協議批准會議將在周末舉行，相關成員將在周日進行投票。

具汽車市調公司預測，美國汽車銷售受到新冠疫情影響，預計要到2024年才能恢復到接近2019年的1700萬輛水準。

(時報資訊)