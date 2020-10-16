《港股》美股黑乎乎 港股紅通通 12:492020/10/16 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不受美股走弱影響，恆生指數開高35點，為24194點，之後早盤便一直在平盤之上震盪，指數也一度大漲277點。之後，漲勢稍收斂，恒指早盤暫收24347.65點，漲189.11點，漲幅0.78%。國企指數(H股)早收9887.15，大漲124.87點，漲幅1.28%。 騰訊最受投資人青睞上漲0.6%，為早盤成交量最大個股達34.6億港元。位居第2的是阿里，亦大漲2.3%，成交量為28.9億港元。至於建行4%漲幅，則為恆指中表現最搶眼的一檔個股。 (時報資訊) #早盤 #大漲 #漲幅 #億港 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股 醞釀下波慢牛行情 04:092020/10/16 投資理財 三王無力 中小型股接棒奮起 04:092020/10/16 證券．權證 歐洲疫情復燃 歐美股黑一片 04:092020/10/16 全球財經 《晨間解盤》類股快速輪動 優選傳產(日盛投顧提供) 08:392020/10/16 財經 金龍魚掛牌首日 股價飆逾倍 04:092020/10/16 全球財經 大中華、A股基金 Q4發燒星 04:092020/10/16 投資理財 《韓股》信心不足 KOSPI走弱 12:322020/10/16 財經 陸港觀盤－三大利多支撐 中國A股震盪走高 04:092020/10/16 全球財經 新興亞洲基金 奪吸金王寶座 04:092020/10/16 投資理財 我拒陳同佳入台 盼港司法互助 04:092020/10/16 社會新聞 財經熱門新聞 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 15檔台積概念股先上衝 - 財經要聞 - 工商時報 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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