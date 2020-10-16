不受美股走弱影響，恆生指數開高35點，為24194點，之後早盤便一直在平盤之上震盪，指數也一度大漲277點。之後，漲勢稍收斂，恒指早盤暫收24347.65點，漲189.11點，漲幅0.78%。國企指數(H股)早收9887.15，大漲124.87點，漲幅1.28%。

騰訊最受投資人青睞上漲0.6%，為早盤成交量最大個股達34.6億港元。位居第2的是阿里，亦大漲2.3%，成交量為28.9億港元。至於建行4%漲幅，則為恆指中表現最搶眼的一檔個股。

(時報資訊)