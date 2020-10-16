微軟次世代遊戲機Xbox Series X預計在11月開賣，根據國外拆解網站顯示，群聯(8299)確定打進Xbox供應鏈，第四季為傳統消費性電子旺季，加上歐美疫情持續嚴峻，遊戲機銷售看俏，群聯也將順勢進補，今群聯股價走揚，帶量走高，漲幅一度近4.5%，站回季線位置。

其實受到Xbox備貨效應下，群聯9月PCIe固態硬碟(SSD)控制晶片出貨量年增就高達83%，並創歷史新高紀錄，由於目前歐美疫情持續高漲，以及年底聖誕旺季，都將帶動遊戲機銷售，可望持續對群聯第四季營運注入貢獻，另外，由於遊戲機產品週期動輒5年以上，此產品特徵也將對群聯營運提供長線支撐。

微軟Xbox Series X的首波評測已經在9月底出爐，其速度讓玩家相當讚賞，預計待11月正式開賣後，若市場反應熱烈，則將對群聯帶來新一股拉貨動能。

群聯9月合併營收為43.41億元，月成長16%、年成長6.98%，刷新歷年同期新高，累計至9月營收達356.56億元，年增率也將近14%，迎接第四季購物旺季，群聯的全球客戶已陸續的積極備貨，持續正面挹注營收與獲利。

另外，群聯董事長潘健成也以實際行動展現力挺自家股票，9月自集中市場加碼買進872張自家持股，自身持股成長超過一成。

(時報資訊)