國立虎尾科技大學獲教育部108年優化技職校院實作環境計畫補助，建置國際級航太維修類產線環境，該校16日邀請產官學各界共同參加計畫揭牌儀式。

教育部透過前瞻基礎建設計畫推動「優化技職校院實作環境計畫」，補助虎科大5100萬元經費，建置類似航空公司維修產線與工作情境的教學場域，並增購國際級飛機與可運轉的發動機，達成與航空界相同的學習環境。

虎科大校長覺文郁表示，虎尾科大飛機工程系長年投入航太科技教育，從「獎勵大學教學卓越計畫」、「技職教育再造計畫」、「發展典範科技大學計畫」到「優化技職校院實作環境計畫」，逐年購置飛機與發動機，提升學生基礎訓練與專業知能，106年更透過教育部補助建置航空維修訓練中心，並成立民航局CAA B1.1專業證照訓練機構，今年已經有15位學生通過民航證照學科考試，並接受亞洲航空與星宇航空聘任。

虎科大「航太維修類產線」計畫主要目標是透過航太維修與零件製造技術，提升學生航空專業技能，並加強輔導學生考取航太維修類證照。尤其本次計畫除整合現有教學資源外，另購置AE270飛機、JT15D發動機試車臺、複材修補工具、複材壓力釜、航電訓練台、飛機空調系統訓練台、虛擬實境與擴充實境等設備，更將教學場域提升至產業作業環境，提升學生專業技術學習成效。

教育部表示，「優化技職校院實作環境計畫」補助學校購置教學設備，除完善校內實作環境、促進產學需求媒合以外，同時鼓勵將教學資源分享至鄰近學校；期許虎科大作為國內航太維修人才培育中心，將教學資源分享至中華科技大學、萬能科技大學、朝陽科技大學、空軍航空技術學院、遠東科技大學等設有航太相關系所學校，建立跨校資源共享與人才共培機制。

(旺報 )