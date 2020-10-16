古典音樂專業訓練在經歷了台灣影劇磨練後，李齊對古典音樂的詮釋有了更多層次的能量。（圖/李齊愛樂提供）

李齊由日裔傳奇小提琴家五嶋綠所發掘，被譽為日後樂壇的新星。（圖/李齊愛樂提供）

李齊容貌酷似國民男神彭于晏，受到影視經紀人的關注。（圖/李齊愛樂提供）

古典音樂界國際級的新男神李齊，為日裔傳奇小提琴家Midori(五嶋綠)最喜愛的嫡傳弟子，11月1日將於台中國家歌劇院啟動台灣巡演首場的《2020司迪生經典音樂會：李齊小提琴獨奏》，歡迎古典樂迷們入場聆聽。

表演慾最強的小提琴男神

小提琴家很多，但可以像李齊同時駕馭舞台、伸展台和螢光幕的就絕少了。

此刻的李齊是個超人，每天除了勤練小提琴外，還要身兼專業演員、廣告模特兒、樂團指導老師等，但他優游其中並充滿活力。自幼習樂的他，音色華麗迷人、情感奔放，台風如巨星般自在優雅。於西班牙馬德里蘇菲雅皇后音樂院習琴時由日裔傳奇小提琴天后Midori (五嶋綠)發掘，驚為天人後帶回加州，收為嫡傳弟子，在歷經數場國際大賽的歷練，演奏人生奔向高點之時，因打球韌帶斷裂，乃返台手術治療，竟意外被發現演藝天分而成為專業演員，同時廣受時尚品牌邀約合作，表演慾最強的李齊從此跨足古典與影視、時尚三個大舞台，這就是獨一無二的李齊。

國際專業訓練與台灣影劇磨練

李齊表示，雖然他在美國洛杉磯南加州大學主修的是音樂，但因自小就熱愛模仿、搞笑，非常享受大家因看他的表演而開心，因此於大學時副修戲劇表演。返台後由於顏質、身材與燦爛迷人的笑容經常迎來注目禮，因太酷似國民男神彭于晏而受到影視經紀人的關注，最終轉戰影視圈演了人生第一部電視電影「違反校規的跳投」以及「我的老闆是隻貓」，最近並首度接受挑戰，接演亞洲耽美影集系列「We Best Love」，演繹同性之愛。成為專業演員之後，他也開始練唱與創作跨界音樂，在如此忙碌的行程之外，每周還到康橋雙語學校指導樂團，超級努力的李齊正在努力發揮長才展現一個全方位的藝術家。

古典音樂專業訓練在經歷了台灣影劇磨練後，李齊對古典音樂的詮釋有了更多層次的能量。而這個獨特的能量李齊選擇在疫情衝擊後的秋天再登他最愛的古典音樂舞台，舉辦巡演台北、台中和高雄《2020司迪生經典音樂會：多重曝光/李齊小提琴獨奏》，音樂會主題概念「多重曝光」引用攝影中一種採用兩次以上的獨立曝光，然後將它們重疊起來組成單一相片的攝影手法，傳達李齊多重曝光的才華。

多重曝光將透過李齊的古典音樂現場演出，來呈現音樂最真實的熱情和溫暖，李齊熱愛表演，更熱愛和聽眾互動，台中場是他演奏人生第一次在台中的起手式，也是巡迴音樂會首演，李齊將在後疫情時代爆發他最溫暖的琴音，撫慰我們飽受驚懼之後的心靈。

李齊小提琴演奏歷程

李齊由日裔傳奇小提琴家五嶋綠所發掘，深受其喜愛，更被譽為日後樂壇的新星。李齊所熟悉的曲目甚為廣泛，從巴赫到現代作品，而他的演奏足跡更橫跨了三大洲。

2003年，李齊11歲時跳級贏得了台灣勝利小提琴比賽第一名、以及行天宮小提琴比賽第一名。同年，他獲得了Mitzi基金會獎學金並就讀於茱莉亞音樂院。他繼續在音樂比賽中獲得好成績，包括於2011年位於洛杉磯的莫札特協奏曲比賽第二名、2014年席瑪艾法音樂比賽第一名、2019年入圍日本仙台音樂大賽以及入圍義大利Progetto Guglielmo小提琴比賽決賽，並於維也納首獎音樂大賽獲得第一名。

在茱莉亞音樂院之後，李齊於2006年轉至舊金山音樂院習琴，而後就讀於波士頓胡桃山藝術高中與新英格蘭音樂院。他在2010年全額獎學金考取位於西班牙馬德里的蘇菲亞皇后高等音樂院，在就讀一年之後，轉往美國洛杉磯的南加州大學追隨名師五嶋綠習琴。於南加大取得學位後，李齊回到舊金山音樂院就讀碩士，但於2018年膝蓋嚴重受傷而回到台灣接受治療，因緣際會下簽約KKfarm與好舒服音樂。李齊目前身兼演員與小提琴家。

演出資訊：

11/1 (日) 15：00 台中國家歌劇院中劇院

11/4 (三) 19：30 台北誠品表演廳

11/26 (四) 19：30 衛武營國家藝術文化中心表演廳

(中時新聞網)