市議員蔡耀頡怒轟未發文宣導的區長趕離開議事堂，經主席喊時間暫停解除區長被趕出議場的危機。（盧金足攝）

台中市因流感疫苗施打踴躍，採購七十五萬劑，才兩個月時間已打一半卅四萬劑，市府十五日發文六十五歲優先施打，但全市廿九個區公所卻不見宣導，即使發文市府的政令，按讚數最多五十個讚，還有發文多日只有七個讚，經議員江肇國質詢一小時後，竟只有東區、太平、大肚、霧峰、潭子與大安等六個區公所有立即補上發文宣導，市議員蔡耀頡怒轟未發文宣導的區長趕離開議事堂，經主席喊時間暫停解除區長被趕出議場的危機。

副市長黃國榮表示，透過鄰里系統趕快宣導；民政局長吳世瑋直向滿座的廿九區區長叮嚀「趕快貼，趕快貼」，但經一小時後，蔡耀頡清查廿九區，竟只有東區、太平、大肚、霧峰、潭子與大安等六個區公所有立即補上發文宣導。

市議員蔡耀頡怒轟未發文宣導的區長趕離開議事堂，經主席喊時間暫停解除區長被趕出議場的危機。（盧金足攝）

副市長黃國榮表示，立即透過里鄰系統轉達，民政局長吳世瑋也當場指示各區長馬上官網更新資訊，不要讓想打疫苗的民眾去施打疫苗撲空。（盧金足攝）

流感疫苗施打踴躍，15日起，台中市府宣布 全市所有社區設站，只提供65歲以上長者施打，但也造成各據點六十五歲以下民眾撲空，民眾怨聲載道，議員也接到很多投訴。

全市廿九區的區長坐在備詢席，面對議員要趕他們出場，個個臉色凝重。（盧金足攝）

江肇國，蔡耀頡、周永鴻等人抨擊，區公所沒有即時通知，要求補強，一個多小時後更發現只有大安潭子等6區公所在臉書巷官網更新資訊，大罵「其他區長閒閒坐在議會，沒做事還不加強宣導」，怒轟要趕區長出議場。

今天民政業務質詢一開場，民進黨議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨、李天生，聯袂關心流感疫苗施打炮聲隆隆，江肇國痛批，今年施打踴躍，衛生局14日發文通知，15日起，全市所有社區設站接種服務，只供65歲以上長者、不限數量，11月起所有社區設站暫緩辦理，公費流感疫苗接種對象仍可到各醫療院所或衛生所施打。

議員不滿市府宣傳未普及，很多議員服務處或里辦公室早就通知民眾施打疫苗，海報訊息早就發出，各區公所也沒有即時通知，造成未滿65歲民眾到場才發現不能打疫苗，罵聲連連，要求民政系統盡速轉達。

不料，江肇國質詢一個多小時後，蔡耀頡發現只有東區，太平，大肚，霧峰，潭子，大安等6區公所，官網資訊更新，提醒民眾社區接種65歲以上優先，大罵其他區公所是睡著了？

黃國榮表示，立即透過里鄰系統轉達，民政局長吳世瑋也當場指示各區長馬上官網更新資訊，不要讓想打疫苗的民眾去施打疫苗撲空。

(中時 )