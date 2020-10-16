行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政報告，國民黨立院黨團為反對政府片面開放瘦肉精肉品，再次佔領議場杯葛。蘇貞昌說，這是不敢跟他面對面，既傲慢又心虛；但藍營抨擊，蔡政府禁止台灣豬施用瘦肉精，卻開放台灣人吃，人不如豬，卻還昧著良心又不願道歉，國頻黨要求先道歉才有報告，不然就將繼續杯葛到底。

立院本會期開議後，蘇貞昌原定在立院進行施政報告並備質詢，因國民黨立法院黨團主張，蔡政府逕自宣布開放瘦肉精美豬、美牛政策，已背棄承諾，要求蘇貞昌必須對此作為向全民道歉，否則就會杯葛議事，拒絕讓蘇貞昌進行施政報告及後續的總質詢。因此，包括9月22日、10月13日兩次施政報告的議程，都因此停擺。

今天立法院依程序再次排定，邀請蘇揆進行施政報告並備詢，但因蘇仍堅持拒絕為片面開放萊豬政策而道歉，國民黨一早就繼續佔領議場發言台，議事停擺。

國民黨主席江啟臣強調，蔡政府宣布開放萊豬迄今，沒有任何政府官員站在人民立場講過一句話，所有主張也都與當年在野是相反，國民黨為了守住人民的健康，必須站出來要求行政院長道歉。

國民黨立委賴士葆在議場中央透過大聲公喊話說，蔡英文總統曾在2016年的總統辯論中，對於是否要開放萊豬的問題，曾承諾事前會向人民溝通、向國會溝通、向產業溝通，結果現在通通都沒有；而蘇貞昌當主席時，整個黨說萊豬是毒豬，現在民進黨卻說吃萊豬很健康，「以前一個嘴臉、現在一個嘴臉，沒有道歉就想橫柴入灶！」

賴士葆說，日前立院財政委員會通過臨時提案，要求國貿局針對萊豬新增貨品分類編號(ccc code)，讓國內能清楚分辨哪些肉品有萊劑、那些沒有萊劑，結果經濟部長王美花明卻說「行政管理不可行」，「為什麼不可行？難道不是因為蔡政府的『美國阿公』說不可以嗎！」

賴士葆說，農委會主委陳吉仲禁止台灣豬施用瘦肉精，但卻說人可以吃，代表台灣是人不如豬；而衛福部長陳時中的工作明明是照顧國人健康，現在卻連要求廠商在產品標示上標明含有瘦肉精都做不到，簡直變成「經濟部衛福科的科長」。

因此，賴士葆說，國民黨的訴求就是要求蘇貞昌為片面開放萊豬引起的社會不安，向國人道歉，才能上台施政報告，否則國民黨就會繼續背葛到底。

國民黨立委楊瓊瓔則搬出台語歌《我問天》，在議場高唱「我問天～我問天，能不能，別衝康」，諷刺蔡政府別戲弄人民。

(中時 )