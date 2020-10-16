基隆市長林右昌新貼文引發網友討論。（擷取自基隆市長林右昌臉書）

基隆市長林右昌昨（15）日晚間，臉書宣傳活動，幽默圖說寫著『那個…開車的朋友先不要。』引起網友討論，辦活動還有要人家先不要來的…？仔細看內文才知道，原來不是要大家不要來，而是請大家盡量不要自行開車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，參加17日（六）開始的「海派浪漫 X 正濱漁港光雕秀」活動。

底下網友的留言一開始就歪樓「市長竟然叫大家不要來活動 這種要求我這輩子也沒遇過」「甚麼 ! 市長竟然叫民眾不要來」「第一次遇到市長叫大家不要來活動的」「竟然叫大家不要來基隆怎麼可以 我偏要去！」甚至還有梗圖留言接龍，網友的創意更絕妙。另外，也有網友說「金口愛的宣傳^^」還有網友決定要乖乖聽話「真是的~好啦聽基隆老司機的話 我坐車去啦」等等反應。

基隆市政府表示，從17日晚上6點半開始，一連9個晚上在正濱漁港的光雕秀，是國內首次在港灣的建築上呈現國際級光雕展演，專業硬體團隊跟駐村藝術家合作，排除萬難在港區上演光雕投影，昨晚基隆市政府搶先公佈光雕預演的影片，造成廣大迴響，要在大家熟悉的正濱漁港呈現海派港口的浪漫。基隆市從這個週末開始，將以24小時Non-Stop不斷電玩基隆的概念，舉辦海派浪漫系列活動，要讓大家嗨翻基隆。

除了本周末開始上演的光雕秀，在下個周末也將與知名派對品牌思邦奈『Spunite』合作在和平島舉辦島嶼電音派對，也還有結合產地食材與創意料理的產地餐桌活動；另外也規劃三種白天與夜晚專屬的遊程，在旅遊電商平台提供遊客選擇。這週整個「海派浪漫」系列活動曝光後，網路上的詢問度非常高。

(中時 )