第二期上游改道及橋梁改建工程16日上午在花壇鄉花南路88號旁停車場空地開工動土了。（吳敏菁攝）

第二期上游改道及橋梁改建工程16日上午在花壇鄉花南路88號旁停車場空地開工動土了。（吳敏菁攝）

花壇排水溝整治，還要設置兩座滯洪池。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉白沙村、彰員路3段及金墩村等長年以來，大雨就淹水，彰化縣整府投入花壇排水整治分三期改善，第一期3億元去年7月完工，第二期上游改道及橋梁改建工程16日上午在花壇鄉花南路88號旁停車場空地開工動土了，經費4.38億，第三期2座滯洪池也已規劃設計中，預計111年底開工，經費7.45億元。

彰化縣長王惠美表示，縣長說，已完成的第一期上游改道，新闢排水長度約1.46公里及3座橋梁改建；今天動土的第二期上游改道整治，將新闢排水長度約1.44公里及1座橋梁改建；後續第三期將會開闢2座滯洪池，依照雨季與旱季之別，除有滯洪的功用，平常也可以成為休閒活動場所。

水利署第四河川局長李友平表示，彰化縣的區域排水是全台最多的，因此水利署與縣府水資處攜手針對30條易淹水地區進行改善，過去中央就補助縣府將近130億元經費改善淹水情形，這次花壇排水整治經費經王縣長、立法委員等人多次爭取，未來，也會繼續力挺縣長、挺彰化鄉親，改善彰化縣內的淹水問題。

花壇鄉長顧勝敏指出，花壇鄉內1、20年來遲遲無法解決的白沙村、彰員路3段及金墩村等三大淹水地區，今天動土典禮如此浩大，洗清他及母親縣議員顧黃水花的冤屈，外傳他們阻撓改善工程，最感謝的也是縣長，就任不到兩年就已改善，也請縣長不要太認真，這麼拚，他以及3個選區的鄉代表就沒有事情可以做了，非常縣長疼解決花壇長年的淹水問題。

水資處表示，花壇排水源於花壇鄉橋頭村南側，銜接灣仔口坑及水坑兩條山坑，向西北流經花壇都市計畫區，經過高速公路後往北匯入洋子厝溪排水，總長7.5公里，集水區面積約17.43平方公里。現況台一線以西區段已完成改善，但部分斷面寬度仍嫌不足，中游經過花壇都市計畫區，兩旁建物緊鄰已無空間拓寬，故於本排水4K＋325~7K＋255區段辦理改道，改道長度約2.9公里，分2期施作，本期工程銜接第一期改道終點施工。

(中時 )