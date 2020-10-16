台南市蕭姓男子16日凌晨1時許男扮女裝搭上小黃，指揮司機閒逛市區卻不付錢，遭戲耍的邱姓司機氣得將他載往派出所報案，蕭男疑似情緒不穩堅稱自己是女生，警方依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署。

36歲蕭男16日凌晨1時許穿著裙子與高跟鞋外出，從北區搭上小黃，要邱姓司機載送他去找朋友，卻在連續抵達2、3處目的地後，佯稱朋友不在，要求邱男開車前往下一處地點。

一連抵達多個地點，蕭男都不下車，邱男眼見車資從100多元跳到300多元，認為乘客根本不是找人，而是耍著他團團轉，還不願付車資，氣得載他到派出所提告詐欺。

蕭男在警局情緒崩潰，一下唱歌一下哭泣，疑似情緒不穩，堅稱自己是女兒身，不願讓男警觸碰，只接受女警搜身，否則提告性騷擾，並稱月事來臨出血，要求上廁所清潔，處理警方十分頭痛。

警方見他外型像男子，說話口氣卻是女生，穿著裙子與高跟鞋，甚至背心內搭女用內衣，拿起他的身分證比對，雖是女性名字，性別確定是男性，仍決定以男警約束。

蕭男在警局留置室內時哭時笑，自言自語的怪異舉止，一度嚇到同室另1名公共危險嫌犯，幸未引起衝突。

邱男堅持提告，蕭男自稱有憂鬱症，警方查出他領有精神障礙證明，為他找來法扶律師，依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )