鴻海(2317)董事長劉揚偉表示，與裕隆(2201)合資設立的鴻華先進，將聚焦MIH開放平台發展，目標2年內推出與裕隆合作的首款電動車，並希望EV開放平台及關鍵零組件在全球電動車的市占率，能在2025～2027年達到10％、約300萬台規模。

鴻海與裕隆年初簽訂協議書、合資設立鴻華先進，共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。鴻華設定資本額為155.76億元，其中鴻海以現金出資79.44億元、持股51％，裕隆以旗下華創車電的開放平台資產作價出資76.32億元、持股49％。

劉揚偉表示，鴻華先進營運主要聚焦開放平台發展，將平台持續積累、打造得更好。過去打造一台電動車大概需要20～30億美元、且須耗時4年以上。對於產業而言，需要花費如此時間及心力打造新產品，恐怕無法滿足消費者需求。

對於如何縮短開發時間，劉揚偉認為共用開放平台是個解決辦法，藉此花費在開發的資源、時間、成本都會大幅降低。預期未來一款新車的開發時間可望從4年逐步縮減，預期未來以每2年可能就會有一款新車推出為目標。

對於鴻華的營運發展目標，劉揚偉表示，目標2年內推出首款合作電動車、最遲不會超過3年，並希望至2025～2027年時，鴻海EV開放平台及關鍵零組件在全球電動車的市占率可達10％、約達300萬台需求規模。

至於與飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）設立合資公司的計畫進展，劉揚偉表示，由於雙方簽約時並未考慮併入的寶獅雪鐵龍（PSA），目前仍有部分需協商解決之處。目前預期可望在今年底或明年初完成合資公司設立，完成後就會依當初的合作規畫進行。

鴻海1月16日公告，將與飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立雙方持股各50％的合資公司，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。雙方初步計畫在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用於出口。

(時報資訊)