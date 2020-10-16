臉書發文附圖。（圖／取自臉書「台灣河溪網」）

NGO團體「台灣河溪網」，14日公布第二屆「全國水環境改善計畫」金蘋果與爛蘋果獎評選結果。前高雄市市長韓國瑜，任內「高雄市彌陀漁港水環境改善計畫」中的「彌陀漁港舊泊區及海岸光廊環境及親水設施營造工程」，榮獲「金蘋果獎」；主辦單位稱讚其規畫妥善、善用自然素材營造多元環境，為民眾在南部高溫下，打造出老少咸宜、適合各族群的建設。

韓國瑜2018年12年25日就任高雄市長，2020年6月6日被罷免並於6月12日解職；「彌陀漁港舊泊區及海岸光廊環境及親水設施營造工程」於2019年3月開工、年底前完工啟用，正好在韓市長任內。

台灣河溪網14日在臉書發文，為「彌陀漁港水環境改善計畫」寫道：「以港區航道內疏濬海砂放置於南側，並以砂腸袋防止再流失，復育沙灘功能，營造出海水自由交換的淺水域，提供魚類等生物棲息，且沙灘已有股窗蟹及角眼沙蟹進駐棲息利用，因此鷺科水鳥已前來覓食；復育沙灘上有涼亭共長者休憩，亦有以在地漁業資源文化打造一座豔陽下不燙手的磨石子大型溜滑梯，利用興達漁港舊基樁打造一座蜿蜒步道於淺水域上供民眾接近淺水域。」

台灣河溪網15日更在《「全國水環境改善計畫」第二屆金、爛蘋果獎系列-評選結果》一文指出：「『彌陀漁港水環境改善計畫』則是經在地漁會協力共同進行漁民參與討論，整頓原既有雜亂彌陀漁港空間，妥善規劃數十個小倉庫提供漁民朋友收納漁具；更應用漁港航道內疏濬自然海砂，於彌陀漁港南側閒置區域堆置海砂，以長型砂腸袋抑制海砂崩落至港區內，營造出一自然淺灘之沙灘緩坡地帶，淺水區域魚類自然進出，股窗蟹及角眼沙蟹自然進入沙灘棲息繁衍，更吸引鷺科及鷸科水鳥前來覓食，尤其於例假日更吸引南部大量民眾前往戲水遊憩。人為營造沙灘上，另闢一涼亭提供年長者休息，沙灘上還打造一座寬敞的大型磨石溜滑梯，在南部炎熱正中午36度高溫下，此溜滑梯完全不燙手，老少咸宜皆可使用。」

不僅如此，台灣河溪網也在上文中強調：「彌陀漁港內營造的淺水區及沙灘，更考慮到不敢下水的民眾，應用高雄茄萣漁港的舊水泥樁住打造出一條蜿蜒的人工步道，讓民眾可於步道上觀賞西南部海域淺灘魚類。」

(中時新聞網)