新北市教育局16日舉辦「新北技職雙語—雙語教師暨英語專題發表」記者會，學生全程使用英語發表專題，新北市長侯友宜也在現場宣布，將開設「技高雙語學分班」，及結合大專院校成立「技職大聯盟」，透過雙語師培及產官學資源，培育技高學生專業英語及專業技能雙核心能力。

侯友宜說，深耕雙語教育最重要的是要有足夠的雙語師資，「技高雙語學分班」預計每年培訓近百位雙語教師，並結合大專校院及技術型高中組成「技職大聯盟」，透過產官學資源共推技高雙語及技能教育，培育接軌國際的技職人才，逐步打造2030新北雙語城。

教育局說，新北市技高雙語師資培訓採階梯式培力，自108學年度起鼓勵新進老師取得國際英語證照，並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、專業英文國際監評人員培訓。

本次進一步與台師大合作開設技高雙語學分班，協助教師取得教育部核發的雙語教學加註證書。

新北高工機械科彭碃貽老師表示，技職教育多專注在專業技術的學習，成為雙語教師能幫助學生具備專業英語力，讓學生能運用在自己的專業械領域上，對於學習具有加乘效果。

除開設雙語學分班，新北市教育局也媒合23所大專校院及21所技術型高中組成「44校技職大聯盟」，由大專院校提供外籍教師及中師英語授課共32位師資，協助技高進行雙語協同教學，並同時搭建產官學平台，共享課程、師資、設備，提供技高70門課程，包含108課綱校訂必選修及部定必修課程等。

(中時 )