蘋果新機iPhone12日前正式發表，被期待將引爆近年最大一波換機潮。蘋果也罕見地主動把舊機降價，瞄準「想換機又不想換那麼貴的i12」消費族群。iPhone11一口氣砍了5400元；好市多更猛，再減500元，網友聞訊大喊「快衝！」

iPhone12售價公布後，動輒破3萬元的價格令不少人卻步，蘋果開啟了另一個換機管道，官網隨即宣布，iPhone11（256GB版）原價30400元，下殺至25000元；iPhone11（128GB版）從26900元砍到21500元；64GB版的也降價5000元，只要19900元。

結果有網友在PTT分享，他逛好市多（COSTCO）發現，iPhone11（128GB版）含稅價僅20997元，甚至比官網還便宜！原PO並補充，這價格還附耳機、充電頭，由於蘋果已不再隨手機附贈電源轉接器和耳機，好市多的購機方案顯然更划算。

網友大推，認為若不要求一定要拿最新的i12，其實i11很值、CP值超高，「趕快衝好市多就對了」。

(中時新聞網)